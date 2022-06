homify 360º: Blackbird in Vortum-Mullem

De gevels zijn bekleed met zogenaamd zwarthout, of gecarboniseerd hout. We spreken van gecarboniseerd hout wanneer het hout een bepaalde behandelmethode heeft ondergaan. Onder hoge druk wordt het hout verhit, gedroogd en later nogmaals verhit. Het proces zorgt ervoor dat het hout duurzamer, stabieler en minder vatbaar voor vocht wordt. Het geeft het hout daarnaast ook zijn karakteristieke donkere kleur. Het oorspronkelijke proces vindt zijn oorsprong in Japan en is daar al duizenden jaren bekend als shou-sugi-ban. De Japanners kwamen erachter dat het branden van hout een gunstig effect had op de duurzaamheid ervan, bovendien werd het hout zo minder vatbaar voor brandoverslag, maar ook voor schimmels en insecten. We kwamen deze techniek overigens al eerder tegen bij de aanbouw van een woning in Maarn.

Voor deze bijzondere woning in Vortum-Mullum heeft men gebruik gemaakt van Naoshima Douglas en Shodoshima. Eerstgenoemde staat bekend als het traditionele shou-sugi-ban en heeft een kenmerkende tekening en een prachtige glans in de zon. De Shodoshima variant ontstaat door het hout achtereenvolgens in dossen te zagen, te branden, borstelen, nogmaals branden en het vervolgens te oliën. Het hout geeft niet af en is goed bestand tegen weersinvloeden.