Voor & Na: Van vervallen paviljoen naar moderne loft met tuin

In dit artikel gaan we in op de indrukwekkende transformatie van dit gebouw uit de jaren '40, uitgevoerd door twee alumni van het vermaarde École Boulle. De twee oud-studenten hebben met hun bedrijf BuroBonus getracht om het oude gebouw zo goed mogelijk op te knappen.

Tot hun ingrepen behoren onder andere het aanleggen van een nieuw balkon boven de voormalige garage en het creëren van een geheel nieuw terras rondom de binnenplaats. Deze nieuwe binnenplaats doet niet onder voor de terrassen die we tegenkomen bij luxe hotels. Het interieur is open en helder geworden, en lijkt in niets op wat het ooit was. Aan de hand van de fotoserie hier onder laten we jullie het verloop van de verbouwing zien.