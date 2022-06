10 materialen voor de bestrating van je tuin (die je geweldig vindt!)

Vind je ‘gewone’ tuin bestrating in een kleur maar saai en wil je je tuin betegelen met vrolijkheid en kleuren? Dan is misschien een mozaïek iets voor jou? Je kunt helemaal zelf kiezen hoe het eruit mag zien. Wil je grote stenen of kleine, heel bont of alleen bepaalde kleuren, een afbeelding zoals hier te zien of gewoon bonte vormen, type mandala? Je kunt dit ook combineren met gewone bestrating of een vlonder leggen en alleen hier en der kleine vormen in mozaïek leggen. Dan zal het bijna lijken alsof je een tapijt in de tuin hebt liggen. Als je bang bent, dat je fantasie ervan door gaat en zeker ervan wilt zijn dat het allemaal bij elkaar past, spreek dan eens met een professioneel. Als je dan ook meteen jouw tuin onder handen wilt nemen, laat je van dit ideabook inspireren.