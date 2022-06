Rietgedekt droomhuis in Leek

Vandaag nemen we je mee naar een prachtige, rietgedekte woning in Leek die recentelijk is opgeleverd. Het huis heeft een look waarin traditionele en een eigentijdse stijl gecombineerd worden. De gevel heeft een zuivere look, die heel sterk door het minimalisme is beïnvloed, terwijl het dak een authentieke sfeer oproept die we al honderden jaren in het Nederlandse landschap zien. Het is een complete gezinswoning waarin jong en oud kunnen genieten van hun vrije tijd. We zijn erg blijf dat we je deze inspirerende woning kunnen laten zien. Kijk je even met ons mee naar dit geweldige huis? Laat je verrassen door het schitterende design!