De redding van een huis met een rieten dak…

Je vindt ze nog met enige regelmaat in de meer landelijke gebieden of juist in villawijken: huizen met een rieten dak. We willen zo’n huis in die eerste categorie met je gaan bekijken. Een woning die met een compleet versleten dak al bijna ten dode was opgeschreven, maar die dankzij de Duitse experts van Architekturatelier Biermann weer heerlijk bewoonbaar is. We laten je foto’s zien van voor de verbouwing, vooral ook foto’s van tijdens de werkzaamheden en uiteraard blijft ook het eindresultaat niet onderbelicht. De hoogste tijd voor een kijkje!