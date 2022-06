9 inspirerende ideeën voor de MALM-kast van Ikea!

De bekende Zweedse meubelgigant IKEA: er is vrijwel niemand die niet ten minste één product van dit woonwarenhuis in zijn of haar interieur heeft staan. De inrichting van je woning hoeft dan ook niet alleen maar uit designspullen te bestaan, met de producten van IKEA kun je namelijk een heel mooi effect bereiken. Neem nou de MALM slaapkamerserie: leuke en betaalbare meubels waarmee je eindeloos in de slaapkamer kunt variëren. Je ziet een aantal kasten en bedden uit deze serie voorbij komen in dit leuke overzicht dat is samengesteld uit het werk van diverse interieurarchitecten.