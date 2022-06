Doe het zelf: van stof je eigen behang maken

Er zijn van die momenten dat je op die ene saaie muur in je woonkamer wel eens wat anders wilt. Of momenten waarop je die saaie deur in je slaapkamer wel wat zou willen opleuken. Je kunt er dan voor kiezen om naar de bouwmarkt te gaan en een pot verf te kopen. Dan ben je lekker snel weer klaar, en is het toch net weer een beetje anders. Maar is het niet veel leuker om er een uitdagend doe-het-zelf-project van te maken? Natuurlijk is verven ook doe-het-zelven, maar het kan nog veel creatiever. Zo is het erg leuk om een muur in je woon-, slaap- of studeerkamer met stof te behangen. En ook die saaie kast- en tussendeuren in huis kun je met stof van een nieuw uiterlijk voorzien.

Behangen met stof is niet helemaal hetzelfde als behangen met gewoon behang, waardoor de werkwijze ook iets anders in elkaar steekt. Om je een beetje op weg te helpen geven we je in dit Ideabook handige tips waarmee je direct aan de slag kunt. We doorlopen het hele proces van behangen met stof; van het uitkiezen van de stof tot het afronden van je project. Lees snel verder, dan kun je daarna meteen aan de slag!