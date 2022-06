Van bruggen tot modulaire kasten, de ontwerpen van Meubelmakerij Luitjens

Meubelmakerij Luitjens is gevestigd in het Overijsselse plaatsje Lettele, en ontwerpt en vervaardigt bijzondere meubelstukken. In de meeste van haar ontwerpen vinden we verrassende elementen terug, soms zit hem dat in de materiaalkeuze, soms in de kleur en weer andere keren speelt zij met de gebruiksmogelijkheden. Het gebruik van eerlijke materialen, het streven naar kwaliteit en het toepassen van vakmanschap zijn enkele van haar uitgangspunten.