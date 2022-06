Wonen in een architectonisch kunstwerk

In grotere huizen zie je wel vaker een dubbele trap. Twee verschillende trappen naar een bordes of naar een hoger gelegen verdieping die in het midden weer bij elkaar komen. De situatie die we op deze foto zien geeft echter een heel andere dynamiek aan een dubbele trap. In feite is het één trap die door een glaswand in tweeën verdeeld wordt. De twee delen van de trap hebben overigens een totaal verschillende functie: de buitentrap biedt toegang tot een patioachtige buitenruimte terwijl de binnentrap naar hoger gelegen verdiepingen voert. Natuursteen zien we hier trouwens ook, alleen dan als vloer en als bekleding van de trap uitgevoerd. De glazen wand voor de trap is uitgevoerd als schuifpui en verschaft toegang tot de tuin en het terras.