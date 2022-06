Veelzijdig en gezellig – een droom van een slaapkamer!

Vandaag doen we het een beetje anders. In plaats van een rondleiding door verschillende slaapkamers hebben we besloten om ons te concentreren op een enkele ruimte.

De interieurarchitecten die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van deze slaapkamer zijn al vaker genoemd in een Ideabook. En dat is niet zo gek want de ontwerpen die ze maken zijn prachtig. Als geen ander weten zij rekening te houden met de karakteristieken van een ruimte en de behoeften van de klant. Ga je mee?