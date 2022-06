Slapen in een kunstenaarsatelier

Ooit wel eens overnacht in een kunstwerk, of in het atelier van een kunstenaar? Veel mensen zullen deze vraag met nee beantwoorden, maar het Crafthouse in Maastricht maakt dit mogelijk, of eigenlijk Studio Sjoerd Jonkers in Amsterdam. Niet dat je bij Jonkers in het atelier overnacht, maar ze hebben er wel voor gezorgd dat er een uniek hotel gerealiseerd werd, dat de sensatie opwekt alsof je daadwerkelijk in een atelier of kunstwerk slaapt. De opzet van het interieur is zeer conceptueel, kleurrijk en doet ons denken aan de werkruimte van een kunstenaar. We vinden het ontwerp van Studio Sjoerd Jonkers ontzettend mooi, daarom willen we dit graag aan je laten zien, om je echt te inspireren. Kijk met ons mee naar de boekdelen sprekende voorbeelden!