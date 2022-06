Rust en reinheid: voor een speels ingerichte kinderkamer

Er is geen stijl zo ordelijk en rustgevend als de minimalistische stijl. Door de vele gladde oppervlakten zijn meubels in deze ontwerpstijl eenvoudig schoon te houden, wat de hygiëne in de kamer natuurlijk ten goede komt. Deze schitterende wandkasten zijn toch wel het toppunt van deze stijl en bieden naast een schone aanblik ook een behoorlijk opbergruimte, waardoor de leefruimte vergroot of bespaard wordt. Een prachtig ontwerp van Alewaters & Zonen, wiens ontwerpen uitblinken door hun esthetische en praktische vormgeving. De inrichting van de kamer als geheel is ook minimalistisch te noemen, hoewel er natuurlijk ook elementen in te vinden zijn met wat meer franje en kleur, zoals het leuke speelgoed voor de kinderen. Kortom, het minimalisme zorgt voor de rust, terwijl het speelgoed en de prullaria voor de nodige speelsheid in de ruimte zorgen. Waar het omgaat is dat de minimalistische basisinrichting de juiste setting biedt waarbinnen fleurige, weelderige meubels en prullaria een plek hebben.