Eigentijdse studeer- en werkruimtes

De grote schrijvers en schilders van de negentiende eeuw worden steevast gepresenteerd als ploeteraars die in afzondering op zolderkamers hun meesterwerken maakten. Natuurlijk is de werkelijkheid een stuk complexer, ze waren juist echte netwerkers, die zich door vakgenoten lieten inspireren. Het is een mooi romantisch idee dat de schrijvers of schilders zich afzonderden om zich in stilte aan de kunst te wijden. Er zit echter ook een kern van waarheid in dit idee, want rust en stilte is vaak nodig om je ideeën uit te werken, een ruimte met een goede sfeer is daarbij essentieel. De studeerkamer die we hier zien past helemaal in dit plaatje en is sfeervol ingericht door Blok Kats van Veen Architecten. Deze ruimte heeft een Spartaanse of industriële inrichting met een minimalistische vormgeving, waardoor niets in de ruimte je van je werk afleidt. Het is echt een ruimte waarin jij je volledig op je werk kunt storten. Let ook even op de prachtige lichtval en het mooie uitzicht. Grandioos!