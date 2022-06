Tuinen met een vergulde zomerse uitstraling

We zijn al weer bij het laatste voorbeeld van de ontwerpen van Bladgoud-tuinen aangekomen. Een mooie tuin wordt nog spannender met een heuse waterpartij. Deze sfeervolle toevoeging heeft een ontspannende, welhaast meditatieve uitstraling in je tuin, waardoor je heerlijk tot rust komt als je op je gemak van je vrije tijd geniet. Het is erg leuk om vissen en waterplanten in deze waterpartij uit te zetten. Al dat leven straalt direct positief op de tuin af. Deze strak vormgegeven vijver lijkt in één beweging over te lopen in het tuinhuisje. Dat is natuurlijk bewust zo gedaan, want Bladgoud-tuinen kijkt naar de bestaande context, de tuin die er ligt, en past daar zijn ontwerp op aan. Het is een zeer concrete werkwijze die al veel tevreden klanten opgeleverd heeft!

Tot zover de mooie voorbeelden, we hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. We houden je op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de wereld van het hedendaagse design! Alvast veel plezier met je nieuwe tuin.

