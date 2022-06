Strandseizoen geopend! Zomers design

De frisse wind waait door je haren en de zee ligt aan je voeten. Voel je het al, de zinderende hitte, het geroezemoes van de badgasten op het strand, de lange nachten op het paviljoen en de morgen die aanbreekt boven de zee? Het strandseizoen komt er weer aan! Daarom gaan we vandaag prachtig design aan je laten zien dat helemaal past bij een grandioze zomer, gewoon echt iets voor jou! Een frisse, leuke inrichting van je huis, of comfortabele handdoeken voor op het strand zijn dan graag geziene badgasten! Vandaag laten we mooi design zien, waarbij het wrakhout, de zeesterren, schelpen – acteurs op het decor van het strand- in gedachten springen. Wil jij een strandflair deze zomer, dan vind je in dit artikel een aantal leuke interieurideeën! In een oogwenk geef jij aan je huis of strandbezoek een volkomen nieuwe dimensie! Kijk met ons mee. Alvast veel strand, zee en zon plezier gewenst!