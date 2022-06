Lennart Wolfert: Dutch popart

De werken van Wolfert zijn uiterst gevarieerd, niet alleen qua formaat, maar ook door het rijke palet aan kleuren. Op deze afbeeldingen zien we een greep uit zijn oeuvre. Steeds zijn de letters, de kreten, een belangrijk element. In dit laatste herkennen we een reclame esthetiek, die aanstekelijk zijn invloed in een ruimte doet gelden. Feel Good, Buy Stuff , een levensvisie? Of is Feel Free een betere optie? Wat het kunstenaarsoog ziet, zien wij verbeeld in deze werken.