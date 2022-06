Bijzonder Nederlands design van Kranen/Gille

Vandaag stellen we Kranen/Gille aan je voor. Deze designstudio is in 2007 opgericht door Jos Kranen en Johannes Gille. Ze zijn gevestigd in het inspirerende zuiden van Nederland. Jaren terug troffen ze elkaar tijdens hun studie aan de Design Academy in Eindhoven, waarna ze een professionele alliantie aangingen. Hun werk is aansprekend, met een eigen persoonlijkheid en is volkomen van deze tijd. Vandaag gaan we een aantal mooie werken van hun zien, waarbij zowel binnen als buiten het huis de ruimte een conceptuele boost krijgt. Wil je weten wat dit laatste betekent? Kijk dan met ons mee naar de voorbeelden.