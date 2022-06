Dutch design lampen voor thuis

Op de afbeelding zien we het unieke ontwerp van Lift5, namelijk de Bonnet Bright. Dit is beschikbaar in een staande of hangende lamp. Deze Bonnet Bright staat laag op de vloer en zorgt voor een schitterende verlichting als je aan het lezen bent op de poef. Als je een andere kleur wilt, dan is dat zo geregeld, want de sleeve is gemakkelijk te vervangen. De lamp heeft een zogenaamde whalebone structuur en is bedekt met een wollen gebreide mouw van 100% merino wol. Je zal het niet geloven, maar er zijn wel 50 kleurencombinaties mogelijk!