Richt je badkamer in als relaxkamer

In de zomer is het nog lang licht, daarvan kun jij gebruik maken in een badkamer met een transparante wand. Het daglicht heeft zo een prachtige interactie met het heldere witte interieur. De stijl van deze badkamer noemen we minimalistisch, een stijl die al in de jaren '60 ontstaan is en vandaag de dag mateloos populair is. Deze stijl heeft veel overeenkomsten met de Japanse ontwerpstijl die al eeuwen bestaat. De meditatieve kwaliteiten van de minimalistische stijl zijn dan ook geen toeval. In dit prachtige ovale bad kun jij genieten van de rust en het heilzame water, de verlichting brengt je in een fijne gemoedstoestand en het uitzicht is geweldig. Dit luxe design is ontworpen door HASA Architecten BVBA.