De beste opties voor een mooi hek? Een houten hek is erg populair in Nederland. Talloze tuinen beschikken over dit houten exemplaar. Ze zijn er natuurlijk in verschillende soorten, modellen en maten. Houten hekken zijn vaak eenvoudig te installeren, omdat de lengte nog gesneden kan worden na de installatie. Dit kan dus erg handig zijn wanneer een hek toch wat te lang is! Ceder is schimmelwerend en vervormd minder snel. Het is namelijk bestand tegen vocht, waardoor het hout minder snel zal rotten. Hout moet worden behandeld, zodat het beter beschermt is. Wanneer je de kleur zat bent op je houten hek, dan kan je er met een andere kleur overheen verven. Dat is nog eens ideaal! Heb je het verven te pakken? We geven je ook de beste ideeën om je kamer te verven.