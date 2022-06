Tips en ideeën voor het inrichten van een gezellige eetkamer

We zijn aangekomen bij het laatste voorbeeld van deze gezellige eetkamers. Deze kamer is eclectisch qua inrichting, want hij herbergt vele uiteenlopende vormen en stijlen, zoals de strakke houten tafel, de industriële lampjes en de uitbundige muurdecoratie. De ingetogen grijze houten vloer is de ondergrond waarop deze prachtige kamer gebouwd is. Let ook even op de mooie bloemen in de vaasjes op tafel, deze staan prachtig bij het donkere hout van de tafel. De grijze stoelen rond de tafel zijn ook een voorbeeld van een eclectische combinatie, de stoelen hebben een eigentijdse kleur, terwijl de kleur van de tafel een beetje retro aandoet. Deze inrichting is gezellig en helemaal van deze tijd, in de grote steden van Europa kom je deze bijzondere inrichtingen vaak tegen! Bezoek maar eens een leuke koffiebar in Berlijn, daar zie je ook dit soort hippe stijlen.

Tot zover de gezellige eetkamer ideeën. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

