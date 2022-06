Transparante wanden: licht en helder

Iedereen is gebaat bij een comfortabele en lichte woning. Een transparante wand is hierbij een belangrijke factor, want deze maakt het mogelijk dat het daglicht in overvloed naar binnenstroomt. Daarnaast heb je met zo'n wand ook een schitterend uitzicht over de omgeving. Op de afbeelding zie je een prachtig voorbeeld van een transparante wand die de sfeer in het interieur sterk bepaald. Het groen rond het huis is vanuit de luie stoel prachtig te zien, alle seizoenen trekken aan je zicht voorbij, telkens in het comfort van je eigen huis. De strakke vormgeving van de transparante wand, alsmede zijn gebogen lijn, maakt het uitzicht nog mooier en creëert een bijzondere sfeer in het interieur. Let ook even op de metallic pilaar buiten en de betonnen vloer die van binnen naar buiten doorloopt, zo wordt er echt een bijzondere visuele connectie tussen binnen en buiten gecreëerd. Het ontwerp is vakkundig ontworpen door 123DV Moderne Villa's!