homify 360º: Moderne bosvilla in Beekbergen

Het futuristisch ogende gebouw is opgetrokken uit beton, glas en staal en heeft daarnaast ook nog eens een rieten dak – een opvallende combinatie die we niet vaak tegenkomen. De kegelvorm is op verschillende plaatsen doorgesneden, zoals we hier kunnen zien. De villa telt vijf verdiepingen en zeven niveaus, waarvan er een aantal zich onder de grond bevinden. Aan de noordzijde, in het souterrain, bevinden zich de garage, werkruimtes en de slaap- en badkamers. Op de verdieping daarboven treffen we de keuken en een slaapkamer met een kleedruimte gericht op het westen. De eetkamer leidt ons naar het hoofdniveau waar zich de woonkamer en de entree bevinden. Via de wenteltrap bereiken we de tussenverdieping waar zich de werkruimte bevindt. Op de hoogste verdieping komen we een grote verrassing tegen, onder het te openen glazen dak vinden we hier, nota bene op de hoogste verdieping, een fantastisch zwembad.