Bijzonder kleurenpalet voor je interieur

Wie kinderen of nichtjes of neefjes heeft weet hoe zeer de kleintjes aan kleur hechten. Opvallend is het dat meisjes toch vaak voor kleuren kiezen die als 'meisjesachtig' worden gezien, wellicht is dit aangeleerd, misschien ook niet. De zachte kleuren associeerden we dus vaak met vrouwelijkheid. Dit interieur is ontworpen door StrandNL Architectuur en Interieur, en heeft de roze kleur als leiddraad genomen, deze komt dan ook overal in terug. De egale roze kleur wordt op een creatieve manier gecombineerd met een leuk vogelhuisjesbehang dat zeer kleurrijk is, het resultaat is een eclectisch geheel dat speels en vriendelijk oogt. Echt een setting voor een meisjeskamer.