Natuurlijk en functioneel: tegenstellingen die mooi zijn

We komen de tuin in lopen en zijn bijzonder verrast door de schitterende minimalistische vormgeving van het zwembad en het poolhouse. Dit is echt een plek waar je in de zomer wilt genieten van de heerlijke middagen en avonden met familie en vrienden. De ligging van het zwembad en poolhouse is al even bijzonder, want ze worden omringt door een weelderige natuur. Natuurlijk is alles in deze tuin aangelegd, maar het contrast is er niet minder om. De bomen achter het poolhouse steken namelijk prachtig af bij de moderne functioneel ogende bouwsels. Het water vormt de verbindende factor tussen bouwsel en natuur, tussen alle strakke vormgeving is dit een dynamisch gegeven.