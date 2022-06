Huizenjachtvondst: update van een jarendertigwoning

Als er één meubelstuk is waar je na een dag noeste arbeid op kunt uitrusten dan is het wel de sofa. In deze open woonkamer is het wat dat betreft niet anders. Let even op het comfortabele voetenbankje: je krijgt spontaan zin om even te chillen. Aan weerszijden van de uitbouw zien we prachtige buitenruimtes door de ramen die vanaf de vloer tot aan het plafond reiken. Je komt in deze ingetogen ruimte vol natuurlijk licht helemaal tot jezelf. Op de achtergrond zien we een sfeervolle, authentieke boekenkast van Scandinavische snit, daarin vind je het ideale gezelschap voor een ontspannen middag, daarmee we bedoelen natuurlijk je favoriete boeken! In een ruimte als deze komt de lezer tot rust (niet lezers overigens ook).