6 goedkope manieren om je huis opnieuw in te richten

Er zijn nog twee tips te bespreken voor we je zelf aan de slag laten gaan. Onze een-na-laatste tip: pimp de meubels die je al hebt. Je kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden die uiteenlopen in moeilijkheidsgraad. Makkelijkste manier is je meubels eens een goede reinigingsbeurt te geven. Internet staat bol van de manieren waarop je je meubels een fikse opknapbeurt kan geven tijdens de schoonmaak. Onze persoonlijke tip: leen of huur een stoomreiniger. Toegegeven, het is even werk en je moet even goed oppassen want de stoom is (natuurlijk) kokend heet, maar het resultaat is ernaar! Bonus tip: de meeste stoomreinigers zijn ook geschikt voor tegels, neem dus direct ook even je badkamermuren mee. Ben je in voor wat extra werk en een geheel nieuwe look in huis? Kijk eens rond of er meubelmakers in je buurt zijn die goed zijn in het herbekleden van je meubels. Zelfde meubels, volledig nieuw resultaat. En als je nou echt geen tijd hebt, kies er dan gewoon voor om een mooi stofje over je bank te hangen. Het heeft een stuk minder voeten in de aarde, is de goedkoopste oplossing van deze drie ideeën, maar kan ook echt mooie resultaten opleveren.