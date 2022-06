De combinatie van Scandinavische en eclectische stijlen

Het is niet moeilijk om het Scandinavische in dit interieur te ontdekken, de lichte vloer, de comfortabele stoel, de ingetogen kleuren en het lage kastje. Het eclectische in dit interieur vinden we in de verzameling van nogal uiteenlopende objecten. De kunst aan de muur in combinatie met de donkerbruine kast, is een voorbeeld van een eclectische combinatie, evenals de vaas voor de kast in combinatie met de platen ernaast. Het is zogezegd een bonte verzameling van uitgesproken karakters (objecten, kleuren) die samen het toneelstuk van dit interieur vormen. De stoel is geschikt om heerlijk in te ontspannen, een boek lezen is vanwege de goede lichtval een prima bezigheid.