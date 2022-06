De ideale uitbreiding van een rijtjeshuis

Bij het bekijken van deze foto kan licht op twee manieren worden uitgelegd: licht door gebruikmaking van wit als leidende kleur en daarnaast licht door middel het aanbrengen van veel glas in deze uitbouw. Deze verschillende interpretaties van de architect op het gebied van licht zijn hier tot een hele mooie eenheid geworden. Belangrijk is ook dat de tuin grotendeels ontzien is bij deze verbouwing. Er is meer dan voldoende ruimte overgebleven voor het terras! Verder is er gekozen voor een ontwerp dat duidelijk heel anders is dan de vormgeving van het oude huis. Het oude gedeelte kenmerkt zich namelijk door rechte vormen terwijl de nieuwbouw op een speelse manier met veel schuine vormen is aangebracht.