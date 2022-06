Strakke zomerse keuken: mooi design voor thuis

In de zomer genieten we met familie, vrienden en buren van de heerlijkste gerechten die we thuis in onze eigen keuken klaarmaken. Een functionele en mooie keuken is dan de ideale plek om deze gerechten te bereiden. Vandaag gaan we je een aantal topkeukens laten zien, om je te inspireren met goede ideeën, want uit goede ideeën ontstaan geweldige interieurs! Een strakke zomerse keuken waarin van het leven wordt genoten is als snel de sociale hotspot van je woning. De culinaire wondertjes kun je in de tuin nuttigen, maar natuurlijk net zo goed aan de keukentafel! Kijk met ons mee naar de ideeën die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet! Be creative!