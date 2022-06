Tuinfonteinen: mediteraanse sferen voor deze zomer

Als de zomer aangebroken is gaan we op reis naar de landen waarvan we houden. In vele gevallen gaat het dan om mediterraanse landen, waar de olijven niet duur zijn en de wijn goed smaakt. We genieten daar van de steden, de zon en het strand. De zee is de grootse toeristische trekpleister en niet zonder reden, want de verkoeling die je daar vindt is gewoon heerlijk. We genieten ook graag van onze sfeervolle tuin, voor en na de vakantiereis is deze buitenruimte een favoriete plek om te ontspannen. Hoe leuk is het dan om de tuin op mediterraanse wijze in te richten, dan hebt je die vakantiesfeer altijd in de buurt! Hieronder gaan we een aantal prachtige voorbeelden van mediterraanse fonteinen voor je op een rijtje zetten, gewoon voor de inspiratie. De fonteinen zijn gemaakt door het Rotterdamse Pottenbakkerij Heksenvuur. Al nieuwsgierig naar dit bijzondere design? Kijk dan snel met ons mee naar de voorbeelden van tuinfonteinen, die zorgen voor de mediterraanse sferen in je tuin deze zomer!