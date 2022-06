Lofthome Bergen: Natuurlijke schoonheid

Vandaag stellen we je Blok Kats van Veen Architecten aan je voor, meer specifiek laten we je hun prachtige ontwerp zien, namelijk een lofthome in Bergen. De natuurlijke schoonheid van deze woning is echt verbluffend. Het pand rijst op uit de omgeving en is er volkomen onderdeel van! Het interieur is een mix van vele eigentijdse vormen, maar met een tijdloze twist, waardoor het huis decennia mee kan! Dit huis heeft op ons een sterke indruk achtergelaten, vooral door de smaakvolle vormgeving en sfeer die daaruit voortvloeit. Ben je al nieuwsgierig geworden? Kijk dan gewoon even met ons mee. We gaan op tour door de Lofthome in Bergen.