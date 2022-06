Bijzonder tuinontwerp, van klassiek tot modern

Het gebouw werd niet alleen gerenoveerd, ook werd er een moderne aanbouw geplaatst. Daarnaast sieren verschillende kunststukken het interieur van de woning. Deze voorliefde voor kunst vinden we terug in de zij- en achtertuin, die in grote mate verschillen van de klassieke en elegante voortuin. Eén van de hoogtepunten is dit gigantische schaakspel, geplaatst in de zijtuin. De kleurrijke en fantasievolle schaakstukken trekken meteen onze aandacht. In de achtertuin van het pand vinden we nog meer verassingen terug. Neem daarom vooral ook eens de overige foto's van Stoop Tuinen door!

Voor nog meer artikelen over tuinontwerpen, neem dan een kijkje in ons magazine, daar vindt u onder andere artikelen over de inrichting van moderne tuinen.