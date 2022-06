Richt uw woning in met vloeiende ruimtes en open verbindingen

Het huis dat je hier ziet stamt uit de negentiende eeuw en is recentelijk totaal vernieuwd, want de oude inrichting voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Tegenwoordige hechten we aan helderheid, transparantie en zoveel mogelijk leefruimte. Deze woonkamer heeft natuurlijk een ongekende transparantie, wat een idee om de vloer zo open te maken! De kelder was er in de oorspronkelijke staat niet, maar vergroot in de nieuwe staat de woonruimte aanzienlijk. Deze prachtige aanpassingen zorgen ervoor dat het huis weer helemaal up-to-date is! De open vloer maakt het mogelijk om vanuit de woonkamer in de kelder te kijken, in sommige gevallen is dat erg handig!