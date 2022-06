Vandaag nemen we je mee naar een prachtig woonhuis in Voorburg. De strakke moderne vormen van dit huis zijn echt verbluffend mooi. Het huis is helemaal naar wens van de klant ingericht met hoogwaardige houtenvloeren, die speciaal op maat zijn gemaakt door het Nederlandse ambachtelijke bedrijf Zilva Vloersystemen. Een vloer is een investering in je huis, iets waar je goed over na moet denken voordat je beslist, want een vloer kies je voor langere tijd. Samen met jou kijkt het bedrijf naar je wensen en de mogelijkheden. Een dergelijk klantgerichtheid kom je nog maar zelden tegen. Kijk met ons mee naar de prachtige voorbeelden die we voor jou in dit artikel op een rijtje hebben gezet, en kom er achter hoe mooi de vloersystemen van Zilva werkelijk zijn. Kijk snel met ons mee!