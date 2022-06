Een grijze muis wordt een parel van een huis

Elke woning kan een upgrade krijgen. In deze woning gebouwd in 1950 met ongeveer 105 m² aan leefruimte woont een gezin dat van modern design houdt. De laatste jaren was het huis verlaten en begon al te vervallen. Daardoor was de aankoop van het huis een risico, maar wel een heel inspirerend risico! Het is een schitterend huis dat gelegen is aan het Westpark te München. Het huis heeft een idyllische tuin die ervoor zorgt dat nieuwsgierige blikken geen kans krijgen. WSM Architecten heeft als uit de kast getrokken om de woning een nieuwe look te geven. Ze laten zien dat ze echt de meesters in hun vak zijn. We gaan samen een wandeling door de woning maken zodat je de mooiste ideeën op het gebied van interieurdesign kunt ontdekken! Be inspired!