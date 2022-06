Conceptuele architectuur van UNStudio

Het huis werd gebouwd op ongeveer twee hectare grond en ligt in een landelijke omgeving niet ver van Amsterdam vandaan. Tussen subtiele heuvels, in een bosrijke omgeving, glinstert dit gebouw tussen grillige bomenpartijen.

Centraal op de begane grond vinden we de garage. Omdat het gebouw zich in een landelijke omgeving bevindt, en geen onderdeel uitmaakt van de bebouwde kom, speelt de auto een belangrijke rol. Het gebouw is onderverdeeld in twee eenheden die elk hun eigen route kennen. De architectonische structuur is gebaseerd op de Möbiusband, een ruimtelijk figuur die slechts één vlak en één rand heeft. De architecten waren in staat om het gebouw vrijwel zonder kolommen te ondersteunen, hierdoor ontstonden er vloeiende ruimtes zonder al te veel begrenzingen. Het gebouw bestaat uit glas en beton. Het Möbiusbandeffect werd gecreëerd door de buitenkant van het gebouw naar binnen te buigen en omgekeerd. De betonnen buitengevel keert zich naar binnen en loopt over in het interieur terwijl de glazen façade zich van buiten naar binnen wurmt.