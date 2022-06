Hoe haal je warmte en sfeer in huis met een houtkachel?

Niets is zo lekker als de warmte van een houtkachel. Naast dat een houtkachel warmte en sfeer geeft en het brandende hout heerlijk ruikt, is het bovendien een energiebesparende manier van stoken. De thermostaat kan flink omlaag! Omdat de warmte langer blijft hangen is de temperatuur in de ruimte waar de houtkachel staat, de volgende dag ook nog aangenaam. Nog steeds hoeft de thermostaat dus niet direct omhoog. Lekker wakker worden en wederom een besparing! Een goede manier om je energierekening te verlagen.

Een nadeel van het stoken in één ruimte is dat de temperatuur in de overige kamers daalt. Nu is het slapen in een koele kamer gezond. Met koude voeten in slaap vallen is voor de meesten echter wel ondoenlijk.

In dit Ideabook geven we wat sfeerimpressies met verschillende houtkachels en tips om de warmte van beneden mee te nemen in de slaapkamer.