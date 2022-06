Inspirerende woonkamerideeën

In tegenstelling tot de vorige woonkamer is er in deze ruimte niets dat het een scheidt van het andere. De ruimte is een geheel, waarin je niets anders kunt doen dan je verbazen over de helderheid, transparantie en het prachtig ontworpen interieur. De hagelwitte meubels zijn schitterend en zorgen voor een ontspannen gevoel. Let ook even op de schouw, die is al even minimalistisch als de rest in de woonkamer. Deze schouw scheidt de kamer niet, maar bakent toch op subtiele wijze de eetzone af. En wat dacht je van het panoramische uitzicht? Dit is past een vergezicht!