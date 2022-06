Voor en na: extreme puinbak werd een prachtige patio

Het is de ideale plek om na het werk lekker tot rust te komen. Een fijne patio om de zomer te genieten met vrienden en familie. De bank en het terras is gemaakt van hoogwaardig hout dat zeer slijtvast en eenvoudig te onderhouden is. Een van de mooiste aspecten van deze tuin is de bijzondere vloer, deze geeft een Aziatische look aan deze buitenruimte. Het is ook de tuin van de details! Let bijvoorbeeld op de spotjes in het terras: wat een sfeer!