Voor en na: van rommelplaats naar leeftuin

Op deze foto staan we met onze rug naar de woning toe en werpen een blik op de nieuwe tuin. Roep voor de aardigheid nog even de oude tuin in je gedachten… Wat een verschil kunnen een aantal eenvoudige aanpassingen al hebben! Links zien we het gazon waarop de bewoners kunnen genieten van de zomer, het pad rechts brengt ons onder de pergola naar de achterzijde van de tuin waar allerlei bloemen en planten te genieten zijn. De bewoners kunnen erg goed met hun buren opschieten, het is dan erg leuk om een uitsparing te maken in de schutting, deze is hier in het midden gerealiseerd, waardoor je elkaar kunt zien als je in de tuin een praatje maakt. Nog leuker is het om samen een BBQ te houden, dat kan prima in deze tuin!