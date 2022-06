Minimalistische woning met een grandioze stijl

Binnen de minimalistische stijl is de verbinding tussen architectuur en natuur een belangrijk aspect. Door de eenvoudige looks past de woning mooi in het landschap. Het licht dat uit de woning schijnt heeft een prachtig effect in de omgeving. De woning is van een grote afstand al te zien en is daarmee opvallende verschijning in het dorp. Vanaf deze positie zien we heel duidelijk hoe mooi het uitzicht vanuit de woning is. Het vlakke land, dat overgaat in de bergen, zorgt voor een schilderachtig tafereel. We kijken hier naar binnen via de slaapkamer ramen, het mag duidelijk zijn dat het daglicht hier in de morgen erg fijn is! Zo word je nog voor de wekker verkwikt wakker! Laat je inspireren door een architect bij het bouwen van je droomhuis!