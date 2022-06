Woonboerderij met een eigentijdse vibe

Bij aankomst voel je direct dat dit een echte oude boerderij is. Gewoon door het formaat van de oprit of het erf. De witte boerderij past prachtig in het groene landschap. Tijdens de verbouwing is er veel veranderd aan de woning: de gevel is geopend waarna een grote raampartij (hier links) geplaatst kon worden. De verschillende ramen in de gevel zorgen voor een schitterende lichtval binnen in het interieur, dat maakt dat je binnen een goed gevoel krijgt, want we voelen ons immers beter in een licht interieur. Een juiste toevoer van daglicht is erg belangrijk voor het slagen van je interieur, maar toch is het een vaak vergeten aspect. In deze woonboerderij is er alles aan gedaan om de lichtsfeer binnen optimaal te maken! Samen met een expert ontwerp je snel een droomwoning!