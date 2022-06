Massagestudio Corpus Rub: ontworpen door SZIdesign

Heb je ooit zo'n luxe wachtkamer gezien? We noemen het eerder een huiskamer, maar toch is dit de ruimte waar je als gast kunt wachten voordat je naar de massageruimte kunt. Ook in deze ruimte zien we een monochrome wand, plafond en vloer. Deze vormen een perfecte achtergrond voor de prachtige verlichting, meubels en wanddecoraties. Een rustige wand maakt het mogelijk om een rijke versiering in het interieur aan te brengen. Dan is de inrichting uitgebalanceerd! De bank is een bijzondere, lichte toevoeging aan de ruimte. Als je in deze wachtruimte zit, dan vergeet je vanzelf de tijd, zodat je langzaam de wereld buiten vergeet en dagelijkse beslommeringen langzaam van je afgeleiden. De verlichting is conceptueel erg interessant, het lijken wel prachtige lichtgevende sculpturen die je helemaal laten ontspannen.