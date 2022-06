homify 360º: Uitklapbare recreatiewoning in de Loosdrechtse Plassen

Op deze gevel zien we hoe een deel van de zijgevel is opengeklapt, de steigerhouten vloerdelen van de woonruimte vormen een plateau van waaraf het water direct betreden kan worden. Stelt u zich eens voor. Een duik in het water in de ochtend, of bij zonsondergang met de voeten in het water van een goed gesprek genieten. En dat allemaal direct vanuit de woonkamer. De recreatiewoning bestaat uit twee delen. Een woon- en slaapgedeelte, en een eetruimte. Laatstgenoemde kunnen we vanuit deze hoek goed zien. Omdat de ruimtes niet fysiek gescheiden zijn hebben de architecten ervoor gekozen om een tweedeling op basis van materiaalgebruik en hoogteverschil te creëren.