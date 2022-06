Fijne serres, de beste zomerideeën voor thuis

Ons huis is een oase van rust, waar we ons opladen na een dag hard werken. Vooral in de zomer genieten we met volle teugen van het comfort dat we in onze privéruimte vinden. De serre is de plek bij uitstek om te genieten van het goede weer, deze ruimte vormt het overgangsgebied tussen binnen en buiten, en heeft zodoende het beste van deze beide werelden. Vandaag hebben we aantal prachtige ideeën voor je op een rijtje gezet, gewoon om je te inspireren bij het inrichten van je serre. We zullen zien dat een serre overal te realiseren is, of je nu op het water woont of in een oud jaren dertig huis! Kijk snel met ons mee naar de voorbeelden!