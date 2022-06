Renovatie en verbouwing van een woonhuis in Amsterdam

Openheid is een belangrijk concept in de hedendaagse architectuur. Ook in dit woonhuis is er de nodige aandacht aan besteed. Op de afbeelding zien we een opening die het mogelijk maakt om door het huis heen te kijken. Zo ontstaat een bijzondere transparantie. Naast esthetisch is deze opening ook handig in de communicatie tussen de bewoners. Voor ouders van kinderen is deze opening in de vloer goed nieuws, want nu kunnen ze een oogje in het zeil houden als de kinderen op een andere verdieping spelen! De parketvloer komt uit Frankrijk en lag ooit in een kazerne: een prachtig contrast tussen oud en nieuw! Op deze manier wordt het oude huis loft-achtig.