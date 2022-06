Familiehuis om in te genieten

Zoek je een huis vol plekken en ruimte om in te genieten? Wil je weten hoe je je woning zo kunt inrichten dat het woongenot centraal staat? Vandaag gaan we je dat allemaal laten zien aan de hand van een supermooie woning die gelegen is nabij Buenos Aires. Het huis is een ode aan compacte volumes, diepte en stijlvolle, strakke lijnen. Bij de bouw van de woning zijn duurzame materialen gebruikt, waarvan de natuurlijke look ons direct overtuigt. Het huis heeft een moderne tijdsgeest, terwijl de indeling gericht is op openheid, licht, comfort en functie. Al deze aspecten dienen met elkaar in harmonie te verkeren, wil je werkelijk kunnen genieten van een woning. Kortom, het wooncomfort is daar direct van afhankelijk. Bij de bouw van de woning was er ook een ander aspect uiterst belangrijk, namelijk het concept van privacy. Dit wordt concreet uitgewerkt door de betonnen wanden, die de blikken van pottenkijkers buiten houden. Wil je weten hoe dit allemaal in elkaar zit? Kom dan snel met ons mee voor een wandeling door de woning. Vang die inspiratie!