Nostalgisch vakantiehuis in Mexico

Hola, welkom bij homify en welkom in Mexico. We nemen je vandaag mee op een reis door een inspirerende wereld, waarin het verleden en modern genieten een centrale rol spelen. Iedereen kent wel dat gevoel van hunkering naar het verleden, vooral als we iets zien uit onze kindertijd. Zo was het met deze woning ook. Toen de bewoners haar zagen waren ze op slag verliefd. Dat had mede te maken met de nostalgische sfeer die erin heerst. De woning is in 1920 gebouwd en heeft sindsdien meerdere eigenaren gekend. Toen de huidige bewoners de woning betrokken moest er heel wat gebeuren, maar deze werkzaamheden zijn allemaal afgerond, waardoor er nu een prachtige woning staat. Dit paleisje is gelegen in Chapala, Jalisco, en bevindt zich dus in een prachtige omgeving met veel natuur en sfeer. De woning is in 1997 uitgebreid waardoor er veel leefruimte in te vinden is. Een leuk detail om te weten is dat de meubels in de woning speciaal voor de ruimte waarin ze staan ontworpen zijn. Zo creëer je echt een eenheid in je woning! Wandel met ons mee door de woning en vang de nodige inspiratie!