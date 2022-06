Harmonieuze familievilla door bewoners zelf ontworpen

Als er een ding opvalt aan de familievilla dan is het wel de esthetiek van de architectuur. De verschillende vlakken van de gevel roepen een spel van open- en geslotenheid op waarbij de oppervlakte en diepte elkaar afwisselen. Licht en donker; koel en warm; vormen een harmonieuze eenheid. De brug voert ons door de begroeiing over het water richting het eiland waar de villa op rust. Het element aarde kunnen we ontwaarden (hoewel een interpretatie) in de warme stenen boven de transparante gevel delen. Tot slot vinden we het element vuur in de gestalte van het licht dat wordt voortgebracht door de ontelbare lampen in de woning. Als we de lijn van de betonnen brug over het water volgen dan kijken we steeds verder totdat we dwars door de woning kijken, de goud verlichte diepte in.